Путин заявил о стремлении Запада к восстановлению отношений с Россией

Путин: На Западе есть силы, стремящиеся к восстановлению отношений с Россией

На Западе сегодня есть силы, которые стремятся к восстановлению отношений с Россией и возрождению духовных начал. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

В разговоре с предстоятелями Русской и Сербской православных церквей в качестве примера такой силы он привел Папу Римского Франциска, скончавшегося 21 апреля на 89-м году жизни.

«Вы упоминали о том, что происходит западнее от нас. Мы все были свидетелями вашей встречи с Папой Римским. (...) Это, мне кажется, тоже говорит о том, что на Западе есть еще люди, есть силы и духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений», — сказал российский президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что ждет своего сербского коллегу Александра Вучича в Москве 9 мая. Он отметил, что Москву и Белград связывают теплые и близкие союзнические отношения.