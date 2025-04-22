Раскрыт самый дорогой аэропорт в мире с наценкой более 1000 процентов

Итальянский журналист назвал аэропорт Стамбула самым дорогим в мире

Журналист итальянской газеты Corriere della Sera назвал аэропорт Стамбула самым дорогим в мире. Цены на товары он раскрыл в рубрике L'Economia на сайте издания.

Корреспондент Леонард Бербери удивился, что пиво в главной авиагавани Турции продается с наценкой более чем в 1000 процентов. Например, самое популярное пенное марки Efes в центре города он купил за 1,5 евро (140 рублей). В аэропорту такую же бутылку предлагали за 17,5 евро (1,6 тысячи).

По его наблюдениям, круассан с курицей в кафе стоил 14,5 евро (1,4 тысячи рублей), салат — 11 евро (1 тысяча рублей), пустая бриошь — 7 евро (650 рублей), бутылка воды — 9 евро (840 рублей).

Причем цены на блюда в заведениях фастфуда были такие же, как в ресторанах. Например, «Биг Мак» в McDonald's можно было купить за 21,5 евро (2 тысячи рублей). «Это более чем вдвое превышает среднюю цену в остальном западном мире (8,6 евро — 800 рублей)», — заключил журналист.

Ранее европейский турист пожаловался на заоблачные цены на пиво в Северной Корее. Импортный алкоголь там стоил очень дорого.