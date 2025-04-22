Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:31, 22 апреля 2025Путешествия

Раскрыт самый дорогой аэропорт в мире с наценкой более 1000 процентов

Итальянский журналист назвал аэропорт Стамбула самым дорогим в мире
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: aleks333 / Shutterstock / Fotodom

Журналист итальянской газеты Corriere della Sera назвал аэропорт Стамбула самым дорогим в мире. Цены на товары он раскрыл в рубрике L'Economia на сайте издания.

Корреспондент Леонард Бербери удивился, что пиво в главной авиагавани Турции продается с наценкой более чем в 1000 процентов. Например, самое популярное пенное марки Efes в центре города он купил за 1,5 евро (140 рублей). В аэропорту такую же бутылку предлагали за 17,5 евро (1,6 тысячи).

Материалы по теме:
На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
На вес золотаСколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
24 апреля 2021
«Вам пакет нужен?». Как столичные производства отказываются от пластика
«Вам пакет нужен?».Как столичные производства отказываются от пластика
12 июля 2021

По его наблюдениям, круассан с курицей в кафе стоил 14,5 евро (1,4 тысячи рублей), салат — 11 евро (1 тысяча рублей), пустая бриошь — 7 евро (650 рублей), бутылка воды — 9 евро (840 рублей).

Причем цены на блюда в заведениях фастфуда были такие же, как в ресторанах. Например, «Биг Мак» в McDonald's можно было купить за 21,5 евро (2 тысячи рублей). «Это более чем вдвое превышает среднюю цену в остальном западном мире (8,6 евро — 800 рублей)», — заключил журналист.

Ранее европейский турист пожаловался на заоблачные цены на пиво в Северной Корее. Импортный алкоголь там стоил очень дорого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков озвучил вопрос Кремля Украине

    ВСУ ударили по трем мирным жителям Белгородской области после заявлений Зеленского о мире

    Россиянин вырастил в теплице шестиметровый куст конопли и встретился с ФСБ

    Россияне рассказали о своих эмоциях при посещении исторических мест

    Врач рассказал о 20-секундном тесте для проверки состояния легких

    Появились новые подробности о боях на белгородском направлении

    В российском регионе появилась должность первой леди

    Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

    В Кремле ответили на вопрос о присутствии Путина на похоронах Папы Римского

    Верховную Раду не проинформировали о ходе переговоров по урегулированию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости