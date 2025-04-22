Рейтинг общественного одобрения Трампа снизился до самого низкого уровня

Reuters: Рейтинг одобрения Трампа снизился до 42 процентов

Рейтинг общественного одобрения президента США Дональда Трампа снизился до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Об этом стало известно из результатов опроса Reuters/Ipsos.

Около 42 процентов респондентов одобрили деятельность Трампа на посту президента, что оказалось ниже показателя в 43 процента в опросе Reuters/Ipsos трехнедельной давности.

«Хотя рейтинг одобрения Трампа остается выше рейтингов, наблюдавшихся в течение большей части президентства его предшественника-демократа, результаты опроса Reuters/Ipsos свидетельствуют, что многие американцы недовольны его действиями», — говорится в материале.

Уточняется, что 59 процентов опрошенных заявили, что США теряет авторитет на мировой арене. Кроме того, три четверти респондентов считают, что Трампу не следует баллотироваться на третий срок. Большинство респондентов-республиканцев (53 процента) также выразили мнение, что Трампу не следует делать этого.

Ранее газета The Hill сообщала, что уровень поддержки Трампа составляет 43 процента. При этом лишь 37 процентов респондентов одобряют экономическую политику американского лидера.