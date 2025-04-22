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06:59, 22 апреля 2025Экономика

Российские банки значительно снизили ставки по кредитам

IZ.RU: Средние ставки по потребкредитам в России снизились до 35 %, потеряв 5 %
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Средние ставки по потребительским кредитам в российских банках значительно снизились к концу апреля, потеряв пять процентных пунктов в сравнении с мартом. Теперь показатель находится на уровне 35 процентов, сообщают «Известия» (IZ.RU) со ссылкой на данные с сайтов крупнейших банков.

«Средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК включает в себя не только ставку, но и все дополнительные расходы заемщика — страховки и комиссии) снизился на 5 п.п. перед заседанием ЦБ по ключевой ставке 25 апреля», — говорится в материале.

Уточняется, что за последний месяц 11 из 15 крупнейших банков в России пересмотрели процентные ставки. Так, минимальная ставка по кредитам упала на 1 процентный пункт, теперь она составляет в среднем 28,3 процента годовых. Такая ставка является наиболее выгодной на текущий момент, максимальный же уровень ставок по кредитам достигает 42 процента.

Ранее в России потерял популярность один вид кредитов. Речь идет о займах наличными, их выдача сократилась на 57 процентов, или в 2,3 раза, указали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

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