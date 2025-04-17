В России потерял популярность один вид кредитов

НБКИ: Выдача потребительских кредитов упала в РФ на 57 процентов

В марте 2025 года в России выдали 1,25 миллиона потребительских кредитов (займов наличными). Об этом «Ленте.ру» сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Если сравнивать с первым месяцем весны 2024 года, выдача сократилась на 57 процентов, или в 2,3 раза. В марте прошлого года было выдано 2,92 миллиона такого вида ссуд.

Больше всего потребительских займов выдали в Москве (87,7 тысячи), Московской области (75,2 тысячи), Краснодарском крае (52,8 тысячи), Тюменской области (46,3 тысячи), а также Свердловской области (45,1 тысячи).

В феврале 2025 года полная стоимость потребительских кредитов упала на 0,5 процентного пункта по сравнению с январем и составила 36 процентов. Однако, если сравнивать с февралем 2024 года, полная стоимость этого вида ссуд увеличилась на 8,7 процентного пункта.

В свою очередь, некоторые депутаты Госдумы призвали ограничить полную стоимость потребительских кредитов.