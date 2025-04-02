В России предложили ограничить предельную ставку по одному виду кредитов

В ГД предложили снизить предельную ставку по потребкредитам до 0,1 % в день

Депутаты Госдумы (ГД) от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили рассмотреть инициативу, подразумевающую ограничение полной стоимости (ПСК) потребительских кредитов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ парламентариев.

Текст законопроекта уже подготовили, его внесут на рассмотрение в ГД в среду, 2 апреля. Одними из авторов законопроекта выступили лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый заместителя председателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев.

Основные положения документа включают установление предельной ставки по потребкредитам и займам до 0,1 процента в день. Полную же стоимость такого рода займов депутаты предложили уменьшить до 36,5 процента годовых. Авторы инициативы полагают, что эта мера позволит снизить долговую нагрузку граждан и сделать потребительские кредиты более доступными.

В настоящее время максимальная ставка по потребительским кредитам в России находится на уровне 0,8 процента в день. Полная стоимость этого вида займов в стране сейчас составляет 292 процента годовых. Подобные планки авторы инициативы сочли «грабительскими». «Мы предлагаем навести порядок в сфере потребительского кредитования», — резюмировал Миронов.

Ранее стало известно о резком росте максимальной стоимости потребительских кредитов в ряде крупных российских банков. В конце марта 2025 года реальные ставки по такого рода займам в ряде финансовых организаций РФ составили в среднем 39,6 процента годовых. При этом верхняя граница ПСК в среднем почти достигла 50 процентов, а у некоторых крупных игроков она ушла к 60-76 процентам. Эксперты объяснили подобную динамику в первую очередь ужесточением политики банков в отношении рискованных заемщиков.