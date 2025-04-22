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04:08, 22 апреля 2025Россия

Российский боец рассказал об обмане новых FPV-дронов ВСУ

РИА Новости: Боец с позывным Мультик обманул рой новых FPV-дронов ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Российский штурмовик с позывным Мультик обманул рой новых FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом боец рассказал в беседе с РИА Новости.

«В один момент они (дроны) меня "срисовали"… и начали прям за мной охоту. Ничего страшного. Всех обманул, блиндаж "сложили" и вышли спокойненько», — рассказал Мультик.

Ранее боец сообщил, что ВСУ начали применять новые дроны-камикадзе с усиленным зарядом. По его словам, их характерной особенностью является квадратная форма и большой размер самого заряда, взрыв которого стал мощнее.

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