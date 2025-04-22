Российского пенсионера задержали за расправу над женой

В Тобольске задержали пенсионера за убийство жены

В Тобольске задержали пенсионера за расправу над женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, утром 21 апреля в частном доме в микрорайоне Строитель была обнаружена 67-летняя женщина с огнестрельным ранением спины. По подозрению в расправе задержали 74-летнего мужа пострадавшей.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили необходимые экспертизы, в том числе баллистическую и генетическую. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест обвиняемому в расправе над женщиной в «Запорожце» актера Гоше Куценко.