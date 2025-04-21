Суд продлил арест обвиняемому в расправе над женщиной в «Запорожце» Куценко

В Москве суд продлил арест обвиняемому в убийстве женщины в машине Куценко

В Москве суд продлил арест обвиняемому в расправе над женщиной в «Запорожце» Куценко. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Обвиняемый, 30-летний безработный Альберт Абдуллин, родом из Казани. У него большое количество судимостей — за расправу, изнасилование, разбой, кражу, оскорбление представителя власти, угрозу расправой, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Утром 20 января женщину со множественными ножевыми ранениями обнаружили во дворе дома на Кутузовском проспекте в Москве в автомобиле «Запорожец», который принадлежит Гоше Куценко. Тело обнаружили прохожие и вызвали полицию.

В Дорогомиловском районном суде мать пострадавшей потребовала компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей и попросила наказать обвиняемого по всей строгости закона.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование расправы над женщиной в «Запорожце» Куценко.