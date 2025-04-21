Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:50, 21 апреля 2025Силовые структуры

Суд продлил арест обвиняемому в расправе над женщиной в «Запорожце» Куценко

В Москве суд продлил арест обвиняемому в убийстве женщины в машине Куценко
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве суд продлил арест обвиняемому в расправе над женщиной в «Запорожце» Куценко. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Обвиняемый, 30-летний безработный Альберт Абдуллин, родом из Казани. У него большое количество судимостей — за расправу, изнасилование, разбой, кражу, оскорбление представителя власти, угрозу расправой, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Утром 20 января женщину со множественными ножевыми ранениями обнаружили во дворе дома на Кутузовском проспекте в Москве в автомобиле «Запорожец», который принадлежит Гоше Куценко. Тело обнаружили прохожие и вызвали полицию.

В Дорогомиловском районном суде мать пострадавшей потребовала компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей и попросила наказать обвиняемого по всей строгости закона.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование расправы над женщиной в «Запорожце» Куценко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная причина смерти Папы Римского

    В команде Дзюбы объяснили специальную футболку игрока после гола в ворота «Спартака»

    Американские власти обвинили Трампа в попытках подавить инакомыслие

    В Киеве группа подростков избила военного

    Ребенок пострадал от взрыва гранаты в российском регионе

    Россиян предупредили о наказании за хранение бензина в гараже

    Турист был пойман за курением в Азии и оказался под угрозой тюрьмы

    Роботакси назвали спасением для Tesla

    Назван возможный глава штаба будущей армии ЕС

    Харламов рассказал о попадании в КВН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости