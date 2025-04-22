Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:01, 22 апреля 2025Россия

Российскому школьнику во время игры вонзили ручку в глаз

В Москве школьнику во время игры вонзили ручку в глаз
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве восьмилетнему мальчику во время игры в школе вонзили ручку в глаз. Ему провели экстренную операцию, сообщили в Детском центре имени Л. М. Рошаля.

В больницу российского школьника доставили с разрывом роговицы, радужки и хрусталика, сопровождавшимся массивным кровотечением. Предполагалось, что пациент может потерять зрение.

В экстренном порядке его прооперировали, восстановив нормальное положение всех структур глаза. При этом после выписки медики стали замечать неблагоприятную динамику — внутри глаза стали образовываться уплотненные волокна и пленки, что является первым признаком отслойка сетчатки.

Во избежание осложнений мальчику провели еще одну операцию — внутриглазную. Через три маленьких разреза хирурги ввели в глаз пациента микроинструменты диаметром 0,5 миллиметра, и подключили систему, поддерживающую внутреннюю среду глаза. Под микроскопом удалось убрать все патологические пленки без повреждения здоровых тканей.

«Операция прошла успешно», — констатировал оперировавший школьника хирург Сабир Казиев. По его словам, мальчику сохранили зрение.

Ранее в Приморском крае школьник воткнул в глаз однокласснице ручку. После проведения операции, которая длилась 4,5 часа, девочке удалось сохранить зрение. По факту случившегося возбудили уголовные дела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев получил шведский «летающий радар» и испытал его над Львовом. На что он способен?

    Президент еще одной страны посетит парад Победы в Москве

    Валя Карнавал ответила на обвинения в ненависти на национальной почве

    Франция отказалась приглашать российских дипломатов на празднование Дня Победы в Париже

    Миллиардера Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода на 36 лет моложе. Как выглядит новая избранница бизнесмена?

    Тарасова оценила шансы россиян выступить на Олимпиаде-2026

    Россиянин уснул в зале ожидания аэропорта и решил догнать самолет пешком

    Страна НАТО начала укреплять границу с Россией

    Обнаружено простое средство снижения риска рака кишечника

    Постсоветская страна захотела отказаться от пакетов из полиэтилена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости