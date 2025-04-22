Российскому школьнику во время игры вонзили ручку в глаз

В Москве школьнику во время игры вонзили ручку в глаз

В Москве восьмилетнему мальчику во время игры в школе вонзили ручку в глаз. Ему провели экстренную операцию, сообщили в Детском центре имени Л. М. Рошаля.

В больницу российского школьника доставили с разрывом роговицы, радужки и хрусталика, сопровождавшимся массивным кровотечением. Предполагалось, что пациент может потерять зрение.

В экстренном порядке его прооперировали, восстановив нормальное положение всех структур глаза. При этом после выписки медики стали замечать неблагоприятную динамику — внутри глаза стали образовываться уплотненные волокна и пленки, что является первым признаком отслойка сетчатки.

Во избежание осложнений мальчику провели еще одну операцию — внутриглазную. Через три маленьких разреза хирурги ввели в глаз пациента микроинструменты диаметром 0,5 миллиметра, и подключили систему, поддерживающую внутреннюю среду глаза. Под микроскопом удалось убрать все патологические пленки без повреждения здоровых тканей.

«Операция прошла успешно», — констатировал оперировавший школьника хирург Сабир Казиев. По его словам, мальчику сохранили зрение.

Ранее в Приморском крае школьник воткнул в глаз однокласснице ручку. После проведения операции, которая длилась 4,5 часа, девочке удалось сохранить зрение. По факту случившегося возбудили уголовные дела.