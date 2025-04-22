Сбербанк задумал выплатить рекордные дивиденды

Набсовет Сбера рекомендовал собранию выплатить дивиденды в 786,9 млрд руб

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2024 год. Они должны составить 786,9 миллиарда рублей (34,84 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сервер раскрытия информации.

Это составляет 50,6 процента от чистой прибыли кредитной организации по РСБУ и 49,8 процента от чистой прибыли по МСФО за прошедший год.

Ранее аналитики предполагали, что банк направит на выплату дивидендов 50 процентов от чистой прибыли по МСФО. Это равнялось бы 35 рублям за акцию, указывает «Интерфакс».

В рамках существующей дивидендной политики, Сбер выплачивает акционерам 50% от чистой прибыли по МСФО. За 2023 год Сбербанк выплатил дивиденды в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. По итогам 2024 года чистая прибыль Сбербанка по МСФО выросла на 4,8 процента и достигла 1,58 триллиона рублей.