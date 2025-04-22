Сотрудница УФСИН устроила дома вечеринку и разбила бутылку о голову участкового

В Югре сотрудница ФСИН устроила вечеринку и разбила бутылку о голову участкового

В Югре сотрудница УФСИН устроила дома шумную вечеринку и разбила бутылку о голову участкового, прибывшего на вызов соседей. Об этом сообщает «Вестник» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным издания, все произошло в Нижневартовске. Женщина, которая на тот момент работала во ФСИН, отдыхала у себя дома и громко слушала музыку, из-за чего ее соседи вызвали полицию. На вызов прибыл местный участковый, о голову которого злоумышленница разбила стеклянную бутылку.

Сейчас в отношении женщины возбуждено дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Ее уже уволили с должности.

Ранее сотрудница прокуратуры Северной Осетии, изнасилованная коллегой, попала под сокращение после проведения четырех служебных проверок.