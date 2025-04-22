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12:17, 22 апреля 2025Россия

Стало известно о пошедших на штурм российской больницы пациентах

V1.RU: В Камышине пациенты пошли на штурм городской больницы ради лекарств
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Камышине пациенты пошли на штурм городской больницы ради инсулина, лекарства, которое им необходимо принимать регулярно для стабилизации обмена веществ и регулирования уровня глюкозы. Об этом стало известно из публикации регионального портала V1.RU.

Как сообщили в издании, несколько пациентов пришли к терапевту за талонами на лекарство и ждали возможности посетить врача с четырех утра. Талонов хватило лишь на четверых, и недовольные пациенты ворвались в приемную главврача.

«Мы по федеральному закону имеем права получать лекарства бесплатно, это же не личные деньги врачей», — возмутилась одна из участниц штурма.

Удалось ли в конечном итоге всем желающим получить талоны, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в России пациент больницы обвинил врачей в получении денег от цыган за ночлег в его палате.

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