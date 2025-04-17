В России пациент больницы обвинил врачей в получении денег от цыган за ночлег в его палате

На Кубани пациент больницы обвинил врачей в получении денег от цыган за ночлег

Пациент Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в Краснодаре обвинил врачей в получении от цыган денег на ночлег в отделении челюстно-лицевой хирургии. Об этом пишет «Подъем» в Telegram.

Как рассказал местный житель, который представился Ньургуном Борисовым, около полуночи в его палату «положили мужчину характерной внешности», а позже появилась и его жена, которая, по словам россиянина, также собиралась оставаться ночевать. При этом новый сосед якобы сначала заявил, что заплатил деньги за ночлег, но позже начал это отрицать. Тогда пациент, разозленный тем, что ему не дают отдыхать после отбоя, начал снимать происходящее на камеру.

На кадрах видно сидящего на кровати смуглого мужчину, у которого оператор требует ответить, кому он «отдал бабки». Параллельно с этим находившийся в палате медработник угрожает вызвать наряд полиции, на что возмущенный пациент соглашается.

Через несколько секунд в помещение заходит женщина в белом, что-то передает предполагаемому цыгану и уходит. Россиянин это замечает, а смуглый мужчина признается, что ему вернули деньги. Тогда пациент отбирает у соседа купюру в две тысячи рублей, выбегает в коридор, догоняет сотрудницу медучреждения, показывает ей банкноту и требует вызвать правоохранителей.

В разговоре с изданием Борисов подчеркнул, что полицию так и не вызвали. «Они [цыгане] при мне покинули территорию больницы, и когда меня выписали, их снова приняли. Это произошло на прошлой неделе, в четверг [10 апреля]. Меня на следующий день выписали. Конфликт не урегулирован», — заявил он.

Журналисты обратились за комментарием в больницу, однако пресс-секретарь медучреждения по телефону заявила, что «это все галиматья и человеческая грязь».

Ранее в Самарской области цыганам выдали бесплатное жилье. Как стало известно, сертификаты представителям диаспоры вручил глава одного из районов региона. По данным СМИ, жилье получили две многодетные женщины.