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22:31, 22 апреля 2025Мир

В Британии заявили о планах США заставить Украину окончательно отказаться от Крыма

Independent: США хотят заставить Украину окончательно отказаться от Крыма и НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

США хотят заставить Украину окончательно отказаться от Крыма и вступления в НАТО, пишет британское издание The Independent.

«Президента Украины Владимира Зеленского, скорее всего, попросят признать фактическое правление Кремля над Крымом, согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО», — раскрываются в статье планы Вашингтона.

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что США предложат Украине и Европейскому союзу (ЕС) признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие мирного урегулирования конфликта.

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