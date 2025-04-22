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10:38, 22 апреля 2025Культура

В Госдуме ответили мечтающему о возвращении в Россию Панину

Депутат Толмачев заявил, что уехавшего актера Алексея Панина не ждут в России
Ольга Коровина
Алексей Панин

Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Александр Толмачев заявил, что в России не ждут уехавшего актера Алексея Панина (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Его комментарий приводит «Абзац».

Толмачев отметил, что критикующий проведение специальной военной операции (СВО) Панин характеризует всех уехавших из России артистов. «Нам такие, с позволения сказать, граждане не нужны. И публичными извинениями ни образ лицедея, ни реальность его никчемной жизни не исправить», — заявил депутат.

В конце 2024 года сообщалось, что суд оставил в силе заочный приговор актеру за оправдание терроризма. В сентябре Панина приговорили к шести годам колонии общего режима за сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту.

Ранее Панин признался, что жалеет о невозможности приехать в родную деревню. По словам скандального артиста, он бы с удовольствием вернулся в Россию «на недельку».

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