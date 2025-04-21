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14:27, 21 апреля 2025Культура

Алексей Панин заявил о желании приехать в Россию

Уехавший из-за СВО актер Алексей Панин признался, что хотел бы приехать в Россию
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Уехавший из России после начала специальной военной операции (СВО) актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) признался, что жалеет о невозможности приехать в родную деревню. Фрагмент интервью опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

По словам скандального артиста, он бы с удовольствием вернулся в Россию «на недельку».

«Я скучаю по тем местам, где я вырос. Просто жалко, что я не могу приехать в свою деревню родную. Я бы хотел на пару дней. Хотел бы в Россию приехать на недельку. Пройтись, зайти в ресторан Дома литераторов», — сообщил Панин.

В конце 2024 года сообщалось, что суд оставил в силе заочный приговор актеру за оправдание терроризма. В сентябре Панина приговорили к шести годам колонии общего режима за сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту.

Ранее стало известно, что шансы Панина вернуться к работе в России оценили. Продюсер Рудченко назвал актера «гипертоксичным элементом» индустрии.

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