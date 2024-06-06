Шансы Панина вернуться к работе в России оценили

Продюсер Рудченко: Панин является «гипертоксичным элементом» для России

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко оценил шансы актера Алексея Панина (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) вернуться к работе в России. Его цитирует News.ru.

Медиаменеджер выразил мнение, что артист вряд ли сможет вернуться к работе в России. «С такой активной антироссийской позицией Алексей Панин является гипертоксичным элементом для России. И я очень сомневаюсь, что кто-то захочет иметь с ним какие-то дела», — отметил он.

Ранее актер заявил, что может приехать в страну только ради денег.

В конце мая Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла Алексея Панина в список террористов и экстремистов. Актер уехал из России в 2020 году.