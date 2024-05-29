Российского актера Панина внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес актера Алексея Панина в список террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла актера Алексея Панина (включен Минюстом России в реестр иноагентов) в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на официальном сайте федерального органа.

«Панин Алексей Вячеславович, 10.09.1977 г.р., г. Москва», — сказано в списке.

Росфинмониторинг также включил в перечень журналистку Анну Лойко.

Ранее суд в Москве заочно арестовал Панина по уголовному делу о призывах к терроризму. Поводом для возбуждения дела стала публикация в его социальных сетях от октября 2022 года, в которой актер порадовался взрыву на Крымском мосту.

Панин уехал из России в 2020 году.

