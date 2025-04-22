Член «Нейтральной Грузии» Какабадзе заявила об иллюзорности победы над Россией

Победа над Россией военными действиям или санкциями является невозможностью. Об иллюзорности победы над Москвой этими средствами заявила правозащитница из Грузии, член движения «Единая нейтральная Грузия» Нана Какабадзе.

«Практика отправила в прошлое иллюзии о том, что Украина с помощью НАТО могла победить Россию и этим и мы могли бы воспользоваться, так как России якобы стало бы не до нас и можно было бы объединить Грузию», — рассказала общественница.

Какабадзе отметила, что НАТО не смогло помочь Украине достаточно. Вашингтон требует от Киева отказа от идеи вступления в альянс и не ставя территориальный вопрос на повестку дня.

Ранее в России официальный представитель МИД Мария Захарова положительно высказалась о готовности восстановления отношений с Грузией. «Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению. Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет», — заявила она в ходе брифинга.