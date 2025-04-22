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14:12, 22 апреля 2025Бывший СССР

В Грузии назвали иллюзией намерение победить Россию

Член «Нейтральной Грузии» Какабадзе заявила об иллюзорности победы над Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Cao Yang / XinHua / Globallookpress.com

Победа над Россией военными действиям или санкциями является невозможностью. Об иллюзорности победы над Москвой этими средствами заявила правозащитница из Грузии, член движения «Единая нейтральная Грузия» Нана Какабадзе.

«Практика отправила в прошлое иллюзии о том, что Украина с помощью НАТО могла победить Россию и этим и мы могли бы воспользоваться, так как России якобы стало бы не до нас и можно было бы объединить Грузию», — рассказала общественница.

Какабадзе отметила, что НАТО не смогло помочь Украине достаточно. Вашингтон требует от Киева отказа от идеи вступления в альянс и не ставя территориальный вопрос на повестку дня.

Ранее в России официальный представитель МИД Мария Захарова положительно высказалась о готовности восстановления отношений с Грузией. «Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению. Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет», — заявила она в ходе брифинга.

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