Победа над Россией военными действиям или санкциями является невозможностью. Об иллюзорности победы над Москвой этими средствами заявила правозащитница из Грузии, член движения «Единая нейтральная Грузия» Нана Какабадзе.
«Практика отправила в прошлое иллюзии о том, что Украина с помощью НАТО могла победить Россию и этим и мы могли бы воспользоваться, так как России якобы стало бы не до нас и можно было бы объединить Грузию», — рассказала общественница.
Какабадзе отметила, что НАТО не смогло помочь Украине достаточно. Вашингтон требует от Киева отказа от идеи вступления в альянс и не ставя территориальный вопрос на повестку дня.
Ранее в России официальный представитель МИД Мария Захарова положительно высказалась о готовности восстановления отношений с Грузией. «Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению. Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет», — заявила она в ходе брифинга.