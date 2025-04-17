В МИД высказались о готовности восстановления отношений с Грузией

Захарова: Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией

Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией и зайдет настолько далеко, насколько будет готов Тбилиси. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению. Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет», — подчеркнула дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства также отметила, что России в отношениях с Грузией приходится иметь дело с «чудовищным наследием» времен президентства Михаила Саакашвили. Она добавила, что Москва в последние годы пошла на существенные шаги в отношениях с Тбилиси, восстановив прямое авиасообщение между странами, а также восстановила безвизовый режим для граждан республики.