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14:36, 17 апреля 2025Бывший СССР

В МИД высказались о готовности восстановления отношений с Грузией

Захарова: Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией и зайдет настолько далеко, насколько будет готов Тбилиси. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению. Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет», — подчеркнула дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства также отметила, что России в отношениях с Грузией приходится иметь дело с «чудовищным наследием» времен президентства Михаила Саакашвили. Она добавила, что Москва в последние годы пошла на существенные шаги в отношениях с Тбилиси, восстановив прямое авиасообщение между странами, а также восстановила безвизовый режим для граждан республики.

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