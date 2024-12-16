Россия заявила о готовности нормализовать отношения с Грузией

МИД РФ: Россия настроена развивать отношения с Грузией на базе взаимной выгоды

Россия готова идти в нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готова республика. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости.

Он сообщил, что дипломатические отношения между странами разорвала не Россия, а режим бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, развязавшего против Южной Осетии и России агрессивную войну в августе 2008 года. Галузин добавил, что российская сторона всегда была настроена на прагматичное развитие отношений с Тбилиси на базе взаимной выгоды и учета взаимных интересов. Отвечая на вопрос, как Россия оценивает прошедшие выборы и избрание

президентом Грузии Михаила Кавелашвили, дипломат подчеркнул, что российская сторона «не вмешивается во внутренние события в Грузии».

Ранее президентом Грузии стал представитель правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили — бывший профессиональный футболист. Его предшественница Саломе Зурабишвили отказалась покидать свой пост.