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11:53, 16 декабря 2024Бывший СССР

Россия заявила о готовности нормализовать отношения с Грузией

МИД РФ: Россия настроена развивать отношения с Грузией на базе взаимной выгоды
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Россия готова идти в нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готова республика. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости.

Он сообщил, что дипломатические отношения между странами разорвала не Россия, а режим бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, развязавшего против Южной Осетии и России агрессивную войну в августе 2008 года. Галузин добавил, что российская сторона всегда была настроена на прагматичное развитие отношений с Тбилиси на базе взаимной выгоды и учета взаимных интересов. Отвечая на вопрос, как Россия оценивает прошедшие выборы и избрание
президентом Грузии Михаила Кавелашвили, дипломат подчеркнул, что российская сторона «не вмешивается во внутренние события в Грузии».

Ранее президентом Грузии стал представитель правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили — бывший профессиональный футболист. Его предшественница Саломе Зурабишвили отказалась покидать свой пост.

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