В Кремле высказались о временных рамках урегулирования на Украине

Песков: Не стоит укладывать урегулирование на Украине в короткие временные рамки

Урегулирование конфликта на Украине представляет собой сложный вопрос, который не стоит укладывать в короткие временные рамки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что, конечно, наверное, не стоить ставить жесткие временные рамки», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков также предостерег от попыток уложить «жизнеспособное урегулирование» украинского конфликта в короткий временной промежуток. По его словам, ставка на короткие сроки — «дело неблагодарное». При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что работа в этом направлении ведется.

Ранее Песков пообещал проинформировать о будущем визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, когда он будет готовиться.