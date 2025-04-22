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14:10, 22 апреля 2025Мир

В Кремле высказались о временных рамках урегулирования на Украине

Песков: Не стоит укладывать урегулирование на Украине в короткие временные рамки
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Урегулирование конфликта на Украине представляет собой сложный вопрос, который не стоит укладывать в короткие временные рамки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что, конечно, наверное, не стоить ставить жесткие временные рамки», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков также предостерег от попыток уложить «жизнеспособное урегулирование» украинского конфликта в короткий временной промежуток. По его словам, ставка на короткие сроки — «дело неблагодарное». При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что работа в этом направлении ведется.

Ранее Песков пообещал проинформировать о будущем визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, когда он будет готовиться.

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