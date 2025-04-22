В России две горящие фуры перекрыли движение по трассе и попали на видео

Под Тверью столкнулись две фуры и легковушка, горящие авто перекрыли трассу

Под Тверью столкнулись две фуры и легковушка, движение по автотрассе в одном из направлений парализовано. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На кадрах, снятых, предположительно, камерой наблюдения, видно горящие машины, которые полностью перекрыли движение по магистрали на одном из направлений. Грузовики охвачены огнем, в небо поднимаются клубы густого черного дыма — возможно, горит перевозимый ими груз.

ЧП произошло на 195-м километре трассы М-11 «Нева», отмечает канал. Все участники аварии успели покинуть машины до распространения огня, при этом двое из них пострадали при ударе. Сотрудники Госавтоинспекции организовали объездной маршрут движения.

22 апреля четыре человека стали жертвами аварии в Татарстане. В ней участвовали сразу несколько автомобилей, в том числе цементовоз. Спасти не удалось водителей и пассажиров двух легковушек.