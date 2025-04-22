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13:45, 22 апреля 2025Экономика

В России начался суд по иску о национализации крупного морского порта

Во Владивостоке начали рассмотрение иска о национализации Петропавловского порта
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Ленинский районный суд Владивостока начал рассмотрение по существу иска Генпрокуратуры (ГП) РФ об обращении в доход государства ряда активов, связанных с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и Камчатским морским пароходством. Об этом сообщает «Интерфакс».

Основными ответчиками по заявлению, с которым ГП обратилась в суд в декабре прошлого года, являются бывшие чиновники из Камчатского края — Юрий Зубарь, Александр Иванчей и Владимир Балакаев, говорится в материале.

Уточняется, что надзорное ведомство требует национализировать «имущество, приобретенное вследствие нарушения лицами, занимавшими публично значимые должности, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции», в частности, все активы группы компаний «Морской порт Петропавловска-Камчатского».

По данным прокуроров, указанные россияне через аффилированных лиц владели и управляли этим крупнейшим в регионе портом, а также другими активами, рыночную стоимость которых оценили в 16,7 миллиарда рублей. Имущество ответчиков в настоящее время арестовано.

Ранее Арбитражный суд Башкирии признал сделки по приобретению экс-менеджером «Газпрома» Алексеем Митюшовым акций ряда предприятий в республике недействительными и передал их в доход РФ. По данным журналистов, ГП до этого обнаружила, что Митюшов, будучи нерезидентом, а также директором «Газпром энерго», незаконно контролировал стратегическое предприятие, что, как указывали в ведомстве, несет угрозу безопасности страны.

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