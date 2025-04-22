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16:01, 22 апреля 2025Мир

Вице-президент США заявил о стремлении Запада сделать мир «плоским»

Вице-президент США Вэнс: Запад стремится сделать мир плоским любыми средствами
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Ряд лидеров стран Запада стремится сделать мир однообразным любыми способами. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Индию, его цитирует газета Indian Express.

По словам политика, западная идея обещала единообразие через экономическую интеграцию, одинаковые «безвкусные, светские, универсальные ценности». «В конце концов, таков был тезис, и это было то, что нам говорили. И когда этот тезис оказался ложным или, по крайней мере, неполным, лидеры Запада взялись за то, чтобы сделать мир плоским любыми средствами», — пояснил представитель США.

Вэнс подчеркнул, что многие люди по всему миру и в США не хотят, чтобы их «сделали плоскими». «Многие гордились тем, откуда они родом, своим образом жизни, работой, которую они выполняли, и работой, которую выполняли их родители, и это в значительной степени относится и к людям в моей собственной стране», — заключил Вэнс.

Ранее Вэнс заявил, что Вашингтон разочарован политикой европейских стран, так как их граждане продолжают требовать разумной экономической и миграционной политики, а взамен получают от политиков Европейского союза (ЕС) противоположное. Вэнс назвал «слепые пятна» в политике ЕС. По его словам, спущенная сверху политика открытых границ отравляет демократическое доверие.

Другой слабостью, по мнению Вэнса, является отсутствие у подавляющего большинства стран блока собственных армий.

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