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11:35, 22 апреля 2025Экономика

Россию назвали полностью зависимой от иностранных станков

АТК+: Доля закупаемых в России иностранных станков для производства равна 98,3 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам прошлого года российские компании приобрели 693 тысячи станков для производства, при этом на иностранное оборудование пришлось 98,3 процента закупок, что говорит о полной зависимости в этой отрасли. Об этом со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании АТК+ и комментарии экспертов пишут «Ведомости».

Хуже всего дела обстоят у производителей электроники, сборочные линии которых укомплектованы импортным оборудованием практически на 100 процентов. Случаи использования российских станков для производства печатных плат редки, подтверждает независимый аналитик, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко.

Источник издания в одной из машиностроительных компаний подтвердил данные АТК+, добавив, что на Китай в 2024 году приходится 71 процент ввезенных станков. При этом поставки немецких станков почти остановились, японских — упал в десятки раз, а южнокорейских сначала взлетели в 2022 году, но уже в 2023-м снова упали из-за санкций.

На их место, помимо китайских, пришла продукция станкостроителей из Индии. Кроме того, удается проводить поставки из других стран через Турцию, предприятия которой выпускают мало своих станков, но нередко выступают в качестве сборщиков для российских заказчиков.

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Отечественные производители пока не могут навязать серьезную конкуренцию иностранцам ввиду недостаточной государственной поддержки. Представитель «Ростеха» отметил, что для «выхода на серию», дающего удешевление продукции, нужен стабильный и массовый заказ, который могли бы обеспечить госпредприятия.

Управляющий партнер АТК+ Алексей Лапиков подчеркнул, что за последние три-пять лет станкостроение и промышленная робототехника в России выросли в сегментах станков с ЧПУ, лазерной и металлообрабатывающей техники. Однако гендиректор холдинга контрактной разработки электроники SND Global Ольга Квашенкина напомнила о необходимости учитывать тот факт, что российские станки собираются из зарубежных компонентов, что делает их дороже.

В феврале на совещании по развитию станкоинструментальной промышленности первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что нужно отдавать закупкам российских станков «безусловный приоритет».

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