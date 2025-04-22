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06:52, 22 апреля 2025Из жизни

Женщина выследила мужа с любовницей и расправилась с ней

The Thaiger: В Таиланде женщина выследила мужа с любовницей и убила ее
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Таиланде жительница Бангкока расправилась с любовницей мужа, после того как выследила их в отеле. Об этом сообщает The Thaiger.

Конфликт произошел 20 апреля. По данным полиции, муж женщины по имени Вораван не вернулся домой вечером. Тайка отправилась на поиски и вскоре обнаружила его в гостинице с любовницей. Обманутая жена набросилась на соперницу, жестоко избила ее, притащила к стойкам регистрации, после чего скрылась. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами. Спасти ее врачам не удалось.

Позже Вораван пришла в полицейское отделение и сдалась. Женщину обвинили в нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти пострадавшей.

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