Женщина выследила мужа с любовницей и расправилась с ней

The Thaiger: В Таиланде женщина выследила мужа с любовницей и убила ее

В Таиланде жительница Бангкока расправилась с любовницей мужа, после того как выследила их в отеле. Об этом сообщает The Thaiger.

Конфликт произошел 20 апреля. По данным полиции, муж женщины по имени Вораван не вернулся домой вечером. Тайка отправилась на поиски и вскоре обнаружила его в гостинице с любовницей. Обманутая жена набросилась на соперницу, жестоко избила ее, притащила к стойкам регистрации, после чего скрылась. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами. Спасти ее врачам не удалось.

Позже Вораван пришла в полицейское отделение и сдалась. Женщину обвинили в нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в бразильском штате Минас-Жерайс женщина жестоко избила и остригла на улице любовницу мужа. Позже выяснилось, что соперницы были близкими подругами.