Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 22 апреля 2025Забота о себе

Женщинам назвали способы преодолеть сексуальные проблемы во время менопаузы

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Врач Альваро Рохас заявил, что у женщин во время менопаузы зачастую возникают сексуальные проблемы. Способы их преодолеть специалист назвал изданию Infobae.

Как отметил Рохас, при менопаузе у женщины может появиться сухость влагалища, что чревато возникновением боли во время секса. Это приводит к снижению полового влечения и повышению тревоги перед интимной близостью. Кроме того, в этот период жизни зачастую диагностируется генитоуринарный синдром, который, помимо половых органов, поражает еще и мочевыделительную систему.

Материалы по теме:
«В пожилом возрасте секса нет» Как россияне на пенсии заново открывают для себя секс и почему это помогает продлить жизнь?
«В пожилом возрасте секса нет»Как россияне на пенсии заново открывают для себя секс и почему это помогает продлить жизнь?
11 января 2025
В соцсети ворвался эпатажный гинеколог-усач. Он оказался фейком, но россияне уже успели ему поверить. Как он всех обманул
В соцсети ворвался эпатажный гинеколог-усач.Он оказался фейком, но россияне уже успели ему поверить. Как он всех обманул
13 февраля 2024

По словам специалиста, устранить сухость влагалища и повысить либидо поможет гормональная терапия. Чтобы уменьшить боль во время полового акта, он посоветовал пользоваться лубрикантами. Кроме того, Рохас порекомендовал выполнять упражнения для укрепления мышц тазового дна, регулярно заниматься спортом для снижения стресса, а также обращаться к психологам и сексологам, если это необходимо.

Ранее диетолог Асият Хачирова рассказала, какие продукты следует употреблять при менопаузе. По ее словам, в этот период активно теряется кальций, уровень которого необходимо восполнить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине задумались об усилении мобилизации из-за катастрофических потерь в ВСУ

    Идею Зеленского о перемирии назвали явкой с повинной

    Министра внутренней безопасности США ограбили в ресторане

    Подполье рассказало о работе мошенников на всей территории Украины

    Выгоду от покупки и аренды квартиры в России в 2025 году сравнили

    Перечислены недостатки тонких смартфонов

    Стало известно об уничтожении командира батальона морской пехоты ВСУ

    ВСУ обвинили в оставлении тел погибших на поле боя

    Названа цена за ночь в одном из самых дорогих отелей на ПМЭФ

    Мужчина показал фотографию странной доставки в «Макдоналдс»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости