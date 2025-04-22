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10:45, 22 апреля 2025Бывший СССР

Жители Армении начали протесты

Жители армянских сел Прошян и Касах перекрыли трассу из-за цен на транспорт
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жители сел Прошян и Касах в Армении начали протесты из-за повышения цен на общественный транспорт. Об этом сообщает онлайн-ресурс news.am.

Жители двух сел рядом с Ереваном перекрыли одну из ключевых трасс Армении, ведущую в том числе к границе с Грузией. На место протеста прибыла полиция, которая пока не предпринимает активных действий для разблокировки автотрассы.

Сообщается, что подобный инцидент уже происходил ранее, в последний раз такое случилось 10 апреля.

Ранее в Армении оправдали метнувшего яблоко в премьер-министра страны Никола Пашиняна. Нарушитель проходил по статье «хулиганство».

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