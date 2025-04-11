В Армении оправдали метнувшего в Пашиняна яблоко пенсионера

В Армении оправдали 72-летнего пенсионера, метнувшего яблоко в Пашиняна

В Армении суд оправдал 72-летнего пенсионера Альберта Арстамяна, метнувшего яблоко в премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает адвокат задержанного на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Альберт Арстамян оправдан судом», — написал адвокат. Он проходил по статье «хулиганство». У него была подписка о невыезде.

В августе пенсионер бросил фрукт из окна в сторону Пашиняна. Премьер тогда не пострадал.

Ранее Никол Пашинян заявил, что в Армении людям и чиновникам не хватает знаний. Он также сравнил это с оставлением ученика на второй год.