Пашинян рассказал о своем семилетнем обучении в первом классе

Пашинян: Я и граждане семь лет обучаемся в первом классе

В Армении людям и чиновникам не хватает знаний. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян и сравнил это с оставлением ученика на второй год в течение семи лет, передает портал News.am.

Так Пашинян обратил внимание на проблему нехватки знаний у чиновников Армении и, как следствие, у граждан. «Тот факт, что я говорю об этом сейчас, означает, что я/мы уже семь лет учимся в первом классе», — заявил глава армянского кабмина.

Семь лет назад Никол Пашинян пришел к власти. Он добавил, что если в Армении не обратят внимание на эту проблему, то у страны ничего не выйдет.

Ранее Никол Пашинян призвал народ Армении перестать выступать за присоединение Карабаха к республике. По его словам, это движение ранее использовалось для препятствования становлению государственности Армении.