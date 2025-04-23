200-летнюю пожарную каланчу выставили на торги в России

В Воронеже выставили на торги пожарную каланчу 200-летней давности

В пожарной части на улице Карла Маркса в Воронеже увидели возможность создать арендный бизнес. Информация о выставленном на торги здании с 200-летней историей появилась на платформе «ГИС Торги».

Здание было построено еще в середине XIX века. В его стенах располагались полицеские и пожарные команды. В 1825-м часть именовали Мещанской, сейчас же в Воронеже она «является единственным сохранившимся образцом полицейских команд дореволюционного Воронежа, построенных в середине XIX – начале XX веков по указу императора Александра I», пишет РБК. На платформе торгов здание обозначили как объект культурного наследия.

Уникальность объекта заключается в каланче. Ее сначала сделали деревянной, но позднее, в 1874-1875 годах, переложили из камня. «Каланча была пристроена к заднему торцу здания и имела четыре этажа, из которых особенно выделялся третий. На нижнем уровне был проезд во двор, а на верхнем располагалась смотровая площадка», — указывает «Родина».

Насколько известно, пожарное отделение было закрыто в этом месте после 1975 года. В данный момент здание предлагают к аренде на пять лет.

Арендатор также обязан выполнить определенные работы. В частности, ремонт и реставрацию здания. Все это должно быть сделано за 12 месяцев с момента подписания договора аренды.

Ранее житель Волгограда отыскал раритетный чугунный люк с надписью «Царицын» и захотел на нем нажиться. Россиянин выставил находку на продажу.