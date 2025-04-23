Дважды выходивший в открытый космос россиянин пострадал в ДТП в Москве

Известия: В Москве в ДТП пострадал космонавт Полещук

В Москве в ДТП пострадал космонавт, Герой Российской Федерации Александр Полещук. Об этом сообщили «Известия».

Авария произошла накануне, 22 апреля, на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Столкнулись Mersedes и автомобиль службы такси. В какой из машин находился российский космонавт — не уточняется.

По данным Telegram-канала «112», Полещука госпитализировали с открытой раной голени. Предварительно, с ним находилась его жена, но от госпитализации она отказалась.

Полещук известен тем, что совершил единственный 179-дневный полет на орбитальную станцию «Мир». Во время него он дважды выходил в открытый космос.

Ранее правительственный Aurus попал в ДТП у Красной площади в Москве. В автомобиле находилась министр сельского хозяйства России Оксаны Лут, она не пострадала.