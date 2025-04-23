Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:45, 23 апреля 2025Россия

Дважды выходивший в открытый космос россиянин пострадал в ДТП в Москве

Известия: В Москве в ДТП пострадал космонавт Полещук
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве в ДТП пострадал космонавт, Герой Российской Федерации Александр Полещук. Об этом сообщили «Известия».

Авария произошла накануне, 22 апреля, на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Столкнулись Mersedes и автомобиль службы такси. В какой из машин находился российский космонавт — не уточняется.

По данным Telegram-канала «112», Полещука госпитализировали с открытой раной голени. Предварительно, с ним находилась его жена, но от госпитализации она отказалась.

Полещук известен тем, что совершил единственный 179-дневный полет на орбитальную станцию «Мир». Во время него он дважды выходил в открытый космос.

Ранее правительственный Aurus попал в ДТП у Красной площади в Москве. В автомобиле находилась министр сельского хозяйства России Оксаны Лут, она не пострадала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне

    ФСБ раскрыла подробности об агенте молдавской разведки

    Связь задержанной в Киргизии с Русским домом оценили

    ФСБ пресекла деятельность экс-сотрудника молдавской службы безопасности в России

    Переговорам с участием Зеленского в Лондоне предрекли провал

    На Западе усомнились в возможности Китая заменить США

    Дважды выходивший в открытый космос россиянин пострадал в ДТП в Москве

    Российский подросток изрезал ножом сверстника во время ссоры

    Экс-избранница миллиардера Лебедева снялась в купальнике на фоне слухов о его новом романе

    Диетолог дал необычный совет для похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости