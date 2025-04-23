Франция и Британия допустили признание потери Украиной части территорий

WSJ: Франция и Великобритания готовы признать потерю Украиной части территорий

Франция и Великобритания готовы признать потерю Украиной контроля над частью территорий. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Британские и французские чиновники готовы рассмотреть сценарий, при котором Украина согласится на потерю контроля над некоторыми территориями (...) в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку», — говорится в материале.

Однако, отмечает газета, в Париже и Лондоне предпочли бы сделку, которая признает контроль России над занятыми ей территориями исключительно де-факто, подобно прекращению огня, завершившему Корейскую войну. При этом неназванный представитель МИД Великобритании заявил изданию, что королевство разделяет желание США положить конец конфликту и «тесно сотрудничает с союзниками в поддержку этих усилий».

Ранее газета The Financial Times сообщила, что Россия якобы предложила Соединенным Штатам прекратить боевые действия по всей линии боевого соприкосновения. По ее данным, это предложение действительно в рамках мирного урегулирования украинского кризиса.