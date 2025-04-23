Мурашко рассказал о возможности участников СВО пройти репродуктивную диспансеризацию

Мурашко: Участники СВО могут пройти репродуктивную диспансеризацию

Участники спецоперации (СВО) после демобилизации могут пройти оценку репродуктивного здоровья, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос о том, прорабатывается ли вопрос репродуктивной диспансеризации среди участников боевых действий. Как уточнил глава ведомства, репродуктивная диспансеризация доступна для всех.

«А для участников СВО у нас специально также проводится диспансеризация по возвращению, после демобилизации. Поэтому, конечно, они вовлечены», — рассказал он.

Ранее в Челябинске решили открыть курсы вождения для потерявших ноги участников СВО на Украине. Для этого закупили специальный автомобиль с ручным управлением, на котором планируют обучать получивших на фронте инвалидность бойцов.