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01:52, 23 апреля 2025Россия

Мурашко рассказал о возможности участников СВО пройти репродуктивную диспансеризацию

Мурашко: Участники СВО могут пройти репродуктивную диспансеризацию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Участники спецоперации (СВО) после демобилизации могут пройти оценку репродуктивного здоровья, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос о том, прорабатывается ли вопрос репродуктивной диспансеризации среди участников боевых действий. Как уточнил глава ведомства, репродуктивная диспансеризация доступна для всех.

«А для участников СВО у нас специально также проводится диспансеризация по возвращению, после демобилизации. Поэтому, конечно, они вовлечены», — рассказал он.

Ранее в Челябинске решили открыть курсы вождения для потерявших ноги участников СВО на Украине. Для этого закупили специальный автомобиль с ручным управлением, на котором планируют обучать получивших на фронте инвалидность бойцов.

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