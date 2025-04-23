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21:44, 23 апреля 2025Бывший СССР

На Украине спрогнозировали решение США по переговорам об урегулировании конфликта

Журналистка Панченко: США выйдут из переговоров и лишат Украину помощи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

США, вероятно, выйдут из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, оставив страну наедине с Россией. Об этом написала украинская журналистка Диана Панченко в своем Telegram-канале.

По ее словам, таким образом Вашингтон сможет не только сократить свои расходы, но и добиться ослабления Европы и России, а также избавиться от Украины. Журналистка полагает, что украинский конфликт продолжится, и в него в том или ином виде вступят европейские страны.

«Я общаюсь со многими крупными политиками и бизнесменами в ЕС. Все они понимают, что основа благосостояния ЕС — сотрудничество с РФ. Но они опасаются говорить это вслух, потому что могут быть умножены на ноль», — отметила она.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что США выйдут из переговоров по Украине, если их предложение относительно пути к мирному соглашению не будут приняты Москвой и Киевом.

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