На Западе оценили предложение США признать присоединение Крыма Россией

Профессор Дизен: Предложение США признать Крым за РФ приближает к мирной сделке

Предложение США признать присоединение Крыма Россией приближает конфликт к мирному завершению. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х.

«Американское мирное предложение подразумевает признание Крыма российским (...) Мы все ближе к мирному соглашению», — написал он.

Идея о признании США Крыма российским принадлежала спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу. Однако уточняется, что в рамках подобного предложения Вашингтон не принуждал бы Киев к признанию Крыма российским.

Ранее стало известно, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне. Отмечается, что снижение уровня дипломатии связано с отказом Украины признать присоединение Крыма Россией.

