Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:55, 23 апреля 2025Мир

На Западе оценили предложение США признать присоединение Крыма Россией

Профессор Дизен: Предложение США признать Крым за РФ приближает к мирной сделке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Предложение США признать присоединение Крыма Россией приближает конфликт к мирному завершению. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х.

«Американское мирное предложение подразумевает признание Крыма российским (...) Мы все ближе к мирному соглашению», — написал он.

Идея о признании США Крыма российским принадлежала спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу. Однако уточняется, что в рамках подобного предложения Вашингтон не принуждал бы Киев к признанию Крыма российским.

Ранее стало известно, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне. Отмечается, что снижение уровня дипломатии связано с отказом Украины признать присоединение Крыма Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне

    Инстасамка в откровенном наряде снялась с раздвинутыми ногами

    Российского школьника толпой избили в подъезде дома

    Одна иностранная авиакомпания решила возобновить полеты в Россию

    Медведи попытались утащить женщину с ее собственного крыльца

    Россия выдворила агента молдавской разведки

    Летевшие в Сочи россияне на сутки застряли в другом городе из-за погоды

    В Китае заявили об успешной подготовке тайконавтов для Луны

    Дубль и пас Капризова принесли «Миннесоте» победу в матче Кубка Стэнли

    Появились подробности о выброшенных на помойку письмах детей бойцам СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости