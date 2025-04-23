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03:27, 23 апреля 2025Мир

Признать Крым российским предложил спецпосланник Трампа

WP: Идея о признании США Крыма российским принадлежит спецпосланнику Уиткоффу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Идея о признании США Крыма российским принадлежала спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В публикации подчеркивается, что один из источников описал инициативу о признании Крыма российским как идею Уиткоффа. Однако в рамках подобного предложения Вашингтон не принуждал бы Киев к тому же.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа может рассматривать сценарий о признании Крыма российской территорией. Допускается, что этот пункт станет частью сделки по прекращению конфликта на Украине.

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