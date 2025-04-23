На Западе усомнились в смысле переговоров по Украине

FT: Отказ Рубио ехать в Лондон снижает важность переговоров по Украине

Отказ государственного секретаря США Марко Рубио ехать в Лондон снижает важность переговоров по Украине, которые пройдут в британской столице. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Отмена [поездки] Рубио и [спецпредставителя президента США Стивена] Уиткоффа, объявленная вчера вечером, резко снижает значимость встречи, которую некоторые европейские чиновники ранее рассматривали как подтверждение того, что они наконец-то получили место за столом переговоров», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что решение Рубио стало ударом для европейских чиновников, так как оно показало реальное отношение США к роли Европы в переговорах по Украине. По их словам, параллельно заявленный план Уиткоффа посетить Россию в ближайшую неделю «сыплет соль на рану» для стран Европы.

Ранее в Госдепе исключили участие Рубио в переговорах по Украине в Лондоне. Официальный представитель ведомства объяснил это решение большой занятостью государственного секретаря США, из-за чего он не сможет посетить встречу. Параллельно с этим в Белом доме анонсировали визит Уиткоффа в Россию.