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05:47, 23 апреля 2025Мир

Основателя Давосского форума заподозрили в финансовых махинациях

WSJ: Против основателя Давосского форума Шваба начали расследование
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе
Клаус Шваб

Клаус Шваб. Фото: Reuters

Основателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клауса Шваба, объявившего об отставке с поста председателя совета попечителей организации, заподозрили в финансовых махинациях и этических проступках. Об этом написала The Wall Street Journal.

Совет попечителей Давосского форума начал расследование против Шваба после получения анонимного письма. В нем уточнялось, что экономист просил сотрудников снимать тысячи долларов в банкоматах от его имени. Он также использовал средства форума для оплаты массажа в отелях.

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При этом супруга Шваба Хильда устраивала «символические» встречи в рамках форума, чтобы оправдать дорогостоящие поездки на отдых за счет организации. В ВЭФ серьезно отнеслись к этим данным, однако пока они не подтверждены. Поэтому совет дождется результатов расследования и тогда выступит с заявлением.

Сами Швабы отрицают обвинения, а основатель ВЭФ планирует подать в суд на автора письма и «любого, кто распространяет эту ложь».

21 апреля Шваб объявил об отставке. «В связи с тем, что мне исполняется 88 лет, я решил немедленно покинуть пост председателя и члена Попечительского совета», — сказал он.

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