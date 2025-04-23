Основателя Давосского форума заподозрили в финансовых махинациях

WSJ: Против основателя Давосского форума Шваба начали расследование

Основателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клауса Шваба, объявившего об отставке с поста председателя совета попечителей организации, заподозрили в финансовых махинациях и этических проступках. Об этом написала The Wall Street Journal.

Совет попечителей Давосского форума начал расследование против Шваба после получения анонимного письма. В нем уточнялось, что экономист просил сотрудников снимать тысячи долларов в банкоматах от его имени. Он также использовал средства форума для оплаты массажа в отелях.

При этом супруга Шваба Хильда устраивала «символические» встречи в рамках форума, чтобы оправдать дорогостоящие поездки на отдых за счет организации. В ВЭФ серьезно отнеслись к этим данным, однако пока они не подтверждены. Поэтому совет дождется результатов расследования и тогда выступит с заявлением.

Сами Швабы отрицают обвинения, а основатель ВЭФ планирует подать в суд на автора письма и «любого, кто распространяет эту ложь».

21 апреля Шваб объявил об отставке. «В связи с тем, что мне исполняется 88 лет, я решил немедленно покинуть пост председателя и члена Попечительского совета», — сказал он.