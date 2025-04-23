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18:14, 23 апреля 2025Мир

В Польше заменили надпись на памятнике украинским националистам

В Польше на памятник членам УПА добавили надпись с напоминанием о геноциде
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom  

На памятник членам Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена) в Польше добавили надпись с напоминанием о терроре и геноциде, совершенном УПА против мирного населения. Об этом сообщает портал zlubaczowa.pl.

«Общая могила украинцев, членов УПА, ответственных за террор и геноцид в отношении беззащитного польского, украинского и еврейского населения», — говорится на новой табличке.

Сообщается, что изменения на памятнике, вероятно, были внесены без разрешения властей. При этом местные правоохранительные органы уже начали проверку по факту нарушения.

27 февраля кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен во время посещения Львова осудил решение местных властей восстановить музей Романа Шухевича за счет средств, выделенных Варшавой. Политик также напомнил, что Шухевич был командиром УПА, причастной к Волынской резне.

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