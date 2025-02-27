Кандидат в президенты Польши раскритиковал решение властей Львова

Кандидат в президенты Польши Ментцен осудил восстановление музея Шухевича

Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен во время посещения Львова осудил решение местных властей восстановить музей Романа Шухевича за счет средств, выделенных Варшавой. Об этом сообщило издание Konfederacja.pl.

Политик напомнил, что Шухевич был командиром Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), причастной к Волынской резне. Кроме того, украинский националист был осужден польским судом в межвоенный период, указал Ментцен.

«1 января 2024 года этот музей был разрушен дроном-камикадзе, и теперь польское правительство направляет Украине деньги на восстановление Львова. А что украинцы восстанавливают во Львове? Памятник преступлению, в результате которого погибло 100 тысяч человек», — раскритиковал Ментцен решение властей Львова.

Политик призвал Украину «положить конец бандеровщине» и прекратить прославление «преступников, совершивших этнические чистки поляков».

Ранее Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил протест в связи с размещением на переданных Варшавой Киеву бронетранспортерах Rosomak флагов УПА. Он потребовал от военного атташе Украины в Варшаве прояснить ситуацию.