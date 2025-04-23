Песков: Некоторые подразделения ВСУ не подчиняются Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль над Вооруженными силами Украины (ВСУ), некоторые подразделения ему не подчиняются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию Point.

«Зеленский, как известно, не контролирует все свои подразделения. Некоторые пронационалистические батальоны ему не подчиняются», — сказал он, назвав такое положение вещей «большой проблемой».

До этого Песков сказал, что Украина должна стать нейтральным государством. «Если вы хотите гарантировать безопасность Украины и втягиваете ее в НАТО, вы нарушаете безопасность России», — отметил он.