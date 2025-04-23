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21:19, 23 апреля 2025Россия

В Кремле назвали важное условие прекращения огня на Украине

Песков: Украина должна стать нейтральным государством
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Украина должна стать нейтральным государством, так как ее членство в НАТО создаст угрозы безопасности для России. Это условие в интервью изданию Point назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если вы хотите гарантировать безопасность Украины и втягиваете ее в НАТО, вы нарушаете безопасность России. Поэтому нужен нейтральный статус для Украины», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что безопасность одних государств не должна строиться за счет безопасности других.

Ранее Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет стать центром всего антироссийского в мире. «Он решил втянуть Европу и Америку в войну и выставляет себя центром всего антироссийского на Земле», — сказал представитель Кремля.

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