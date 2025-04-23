Песков: Зеленский хочет стать центром всего антироссийского в мире

Президент Украины Владимир Зеленский хочет стать центром всего антироссийского в мире. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Le Point.

«Он решил втянуть Европу и Америку в войну и выставляет себя центром всего антироссийского на Земле», — высказался пресс-секретарь президента России.

Песков ответил на вопрос о массированных ударах Вооруженных сил России по объектам инфраструктуры Украины и подчеркнул, что Киев мог избежать конфликта. Он отметил, что Зеленский был избран на должность благодаря обещанием остановить вооруженный конфликт в Донбассе. Пресс-секретарь президента добавил, что Киев намеренно выбрал путь эскалации противостояния.

Ранее Песков ответил на вопрос о требованиях отставки Зеленского. Он подчеркнул, что на Украине могут оспорить легитимность политика после урегулирования конфликта.