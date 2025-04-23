Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:48, 23 апреля 2025Бывший СССР

Песков рассказал о желании Зеленского стать центром «всего антироссийского»

Песков: Зеленский хочет стать центром всего антироссийского в мире
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет стать центром всего антироссийского в мире. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Le Point.

«Он решил втянуть Европу и Америку в войну и выставляет себя центром всего антироссийского на Земле», — высказался пресс-секретарь президента России.

Песков ответил на вопрос о массированных ударах Вооруженных сил России по объектам инфраструктуры Украины и подчеркнул, что Киев мог избежать конфликта. Он отметил, что Зеленский был избран на должность благодаря обещанием остановить вооруженный конфликт в Донбассе. Пресс-секретарь президента добавил, что Киев намеренно выбрал путь эскалации противостояния.

Ранее Песков ответил на вопрос о требованиях отставки Зеленского. Он подчеркнул, что на Украине могут оспорить легитимность политика после урегулирования конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну». Трамп раскритиковал Зеленского из-за вреда переговорам по Украине

    Беспилотники начнут доставлять лекарства и анализы в больницы одного российского города

    В России после обнаружения квартиры с десятком истерзанных тел животных возбудили дело

    Песков рассказал о желании Зеленского стать центром «всего антироссийского»

    В Кремле не увидели проблем с передачей идущих в Европу газопроводов под контроль США

    В Раде нецензурно описали ситуацию после встречи в Лондоне

    Жена российского миллиардера снялась в трусах

    Песков предрек Европе большую боль из-за поддержки Украины

    Медведев отреагировал на слова Трампа о Крыме

    Европейский дипломат раскрыл детали отправки миротворцев на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости