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20:42, 23 апреля 2025Мир

Песков предрек Европе большую боль из-за поддержки Украины

Песков: Европа закрывает глаза на пронацистские элементы на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Страны Европы игнорируют влияние пронацистских элементов на власть на Украине и не осознают, насколько это опасно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.

«Европа, включая Германию, закрывает глаза на существование в ее центре режима, в котором пронацистские элементы оказывают влияние на нынешнюю власть», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, игнорирование этой угрозы может обернуться серьезными последствиями для стран Запада в будущем. « Вы поймете это так или иначе, по той огромной боли, которую они причинят вам», — добавил он.

Ранее Песков заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский «пытается втянуть Европу и Америку в войну» и хочет стать центром всего антироссийского в мире.

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