Песков: Европа закрывает глаза на пронацистские элементы на Украине

Страны Европы игнорируют влияние пронацистских элементов на власть на Украине и не осознают, насколько это опасно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.

«Европа, включая Германию, закрывает глаза на существование в ее центре режима, в котором пронацистские элементы оказывают влияние на нынешнюю власть», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, игнорирование этой угрозы может обернуться серьезными последствиями для стран Запада в будущем. « Вы поймете это так или иначе, по той огромной боли, которую они причинят вам», — добавил он.

Ранее Песков заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский «пытается втянуть Европу и Америку в войну» и хочет стать центром всего антироссийского в мире.