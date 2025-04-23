Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:47, 23 апреля 2025Бывший СССР

В украинском городе после прилета дронов пропало электричество

В Полтаве сообщили об отключении электричества после прилета дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nasser Ishtayeh / Global Look Press

После прилета дронов в нескольких районах Полтавы отключили электричество, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«В нескольких районах Полтавы пропало электричество, видимо, пострадали подстанции», — говорится в публикации.

Украинское издание «Обозреватель» уточнило, что Полтавскую область атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Есть сообщения о попадании по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах города», — уточнил в комментарии исполняющий обязанности главы областной военной администрации (ОВА) региона Владимир Когут.

Ранее в Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электричества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пошел прогрев». В России прокомментировали изложенный на Западе «план Путина» по остановке боевых действий на Украине

    Конгрессмен США отказался от своего заявления о личном ударе по России

    Флоренс Пью в прозрачном бюстгальтере снялась для журнала

    В московском фитнес-клубе устроили полицейский рейд

    В украинском городе после прилета дронов пропало электричество

    В Госдуме высказались о мирном плане Трампа

    Стало известно о решении допустить сборную России по хоккею на Олимпиаду

    В тюрьме впервые открыли комнату секса

    В Москве спрогнозировали побитие температурного рекорда

    Под Покровском ликвидировали снимавшуюся в пропагандистских роликах военнослужащую ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости