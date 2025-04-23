В украинском городе после прилета дронов пропало электричество

После прилета дронов в нескольких районах Полтавы отключили электричество, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
«В нескольких районах Полтавы пропало электричество, видимо, пострадали подстанции», — говорится в публикации.
Украинское издание «Обозреватель» уточнило, что Полтавскую область атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
«Есть сообщения о попадании по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах города», — уточнил в комментарии исполняющий обязанности главы областной военной администрации (ОВА) региона Владимир Когут.
Ранее в Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электричества.