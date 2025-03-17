В одной из областей Украины ввели аварийные отключения электричества

Когут: В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества

В Полтавской области Украины утром 17 марта ввели аварийные отключения электричества. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы областной военной администрации (ОВА) региона Владимир Когут в Telegram.

«Были применены аварийные отключения электросети в Кременчугском районе», — написал Когут.

Известно, что без света оказались почти 1100 потребителей. На место были направлены энергетики для восстановления электроснабжения.

В ночь на 15 марта в Сумах произошло 11 взрывов. В результате в городе начались перебои со светом.