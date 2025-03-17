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10:00, 17 марта 2025Бывший СССР

В одной из областей Украины ввели аварийные отключения электричества

Когут: В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В Полтавской области Украины утром 17 марта ввели аварийные отключения электричества. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы областной военной администрации (ОВА) региона Владимир Когут в Telegram.

«Были применены аварийные отключения электросети в Кременчугском районе», — написал Когут.

Известно, что без света оказались почти 1100 потребителей. На место были направлены энергетики для восстановления электроснабжения.

В ночь на 15 марта в Сумах произошло 11 взрывов. В результате в городе начались перебои со светом.

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