Минобороны: Российские войска ударили по четырем бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о наступательных действиях Вооруженных сил (ВС) России журналистам сообщили в Минобороны.

Бои проходили в районах населенных пунктов Горналь и Олешня, отметили в оборонном ведомстве.

За сутки ВСУ лишились американской БМП Bradley, шести самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, двух минометов, 11 пунктов управления дронами, двух складов с боеприпасами, а также более 170 бойцов. С момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли свыше 75 710 человек.

Ранее стало известно, что украинская бригада у хутора Олешня в Курской области отказалась выполнять приказы командования. Отмечается, что бойцы из 95-й бригады оставили позиции. Как предположил источник РИА Новости среди российских военных, украинские солдаты не понимают, зачем они должны оставаться в Курской области.